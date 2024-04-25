Samsun Vezirköprü'de polis ekipleri hırsızlık ve dolandırıcılık konularında vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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Samsun Vezirköprü'de polis ekipleri hırsızlık ve dolandırıcılık konularında vatandaşları bilgilendirdi

Samsun Vezirköprü\'de polis ekipleri hırsızlık ve dolandırıcılık konularında vatandaşları bilgilendirdi

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik'in katıldığı çalışmada polis ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıcı broşürler dağıtarak bilgilendirdi. Çalışmalar kapsamında, dolandırıcılık konularıyla ilgili bilgilendirme yapılarak, vatandaşlara siber güvenlik, KADES, hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgi verildi.

25.04.2024 22:25
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Samsun Vezirköprü'de polis ekipleri hırsızlık, dolandırıcılık konularında vatandaşları bilgilendirerek uyarıcı broşürler dağıttı.

Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik'in de katıldığı çalışmada birim amirleri ile polisler vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı yüz yüze bilgilendirdi. Emniyet Müdürü Çelik, "Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar etmeyin" dedi.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen çalışmalarda broşür dağıtılarak çok sayıda vatandaşa siber güvenlik, KADES, hırsızlık ve dolandırıcılık konuları hakkında yüz yüze bilgi verildi. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, özellikle dolandırıcılık konularıyla ilgili; pazar yerlerinde, taksi durakları ile kuaförlerde, kahvehaneler ile kafeler de, iş yerleri ve parklarda vatandaşlarla görüşüldü.

Yapılan bilgilendirmede, "Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar etmeyin. Bu kişiler çünkü dolandırıcıdır. Bu kişiler sizleri inandırmak için kimlik ve adres bilgilerinizi hatta kimlik numaranızı dahi söyleyebilir. Bunlara itibar etmeyin. Bankadan aradığını söyleyerek 'kredi kartı aidatınızı ve dosya masraflarınızı iade ediyoruz' diyerek kart ve şifre bilgilerini isteyen kişilere inanmayın. İnternet sitelerinden alışveriş yaparken dikkatli olun, güvenilir siteleri tercih edin" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Ahmet Çelik, Vezirköprü, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun Vezirköprü'de polis ekipleri hırsızlık ve dolandırıcılık konularında vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Vezirköprü'de polis ekipleri hırsızlık ve dolandırıcılık konularında vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika
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