Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği\'nden başarılı operasyon

Samsun Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince ilçe genelinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 5 adet radar tespit cihazı, 4 adet kurusıkı tabanca ve 32 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 65 adet 9 milimetre çapında fişek, 2 kilo 566 gram açık kıyılmış tütün, 1.7 gram tütün ile karışık esrar maddesi,1 adet PAYP, 0.1 gram metamfetamin maddesi, 1 adet çarşaf diye tabir edilen sarma kağıdı ele geçirildi. 13 şahsa da adli ve idari işlemler yapıldı. Çeşitli suçlardan aranması olan 3 şahıs yakalandı. - SAMSUN