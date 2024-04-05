Sancaktepe'de husumetlisinin aracını kurşunladı: 1 ölü - Son Dakika
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Sancaktepe'de husumetlisinin aracını kurşunladı: 1 ölü

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Sancaktepe'de husumetli olduğu şahsın aracına kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sonucunda araç sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede çok sayıda mermi kovanı bulundu. Soruşturma başlatıldı.

05.04.2024 05:32  Güncelleme: 05:34
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Sancaktepe'de husumetlisinin aracını kurşunladı: 1 ölü

İSTANBUL - Sancaktepe'de husumetli olduğu şahsın aracına kimliği belirsiz kişi tarafından silahla ateş açıldı. Saldırıya uğrayan araç sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sularında Sancaktepe Atatürk Mahallesi Çağdaş Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mesut Aras'ın aracını, husumetlisi olduğu 2 kişi takip etti. Şahıslardan biri aracından inerek Mesut Aras kontrolündeki 34 KGA 031 plakalı araca tabanca ile 20 el ateş etti. Ateş eden şahıs olay yerinden kendisini bekleyen diğer şahsın arabasına binerek kaçtı. Saldırıya uğrayan Mesut Aras olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri çalışmalarını sürdürürken ölen kişinin yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede sokakta çok sayıda mermi kovanı bulundu.

Aras'ın cesedi olay yerine gelen cenaze aracına bindirilerek İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sancaktepe'de husumetlisinin aracını kurşunladı: 1 ölü - Son Dakika

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