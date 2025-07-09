Sancaktepe\'de Otomobil Fabrika Duvarına Çarptı: 2 Yaralı

Sancaktepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrulan otomobil fabrika duvarına çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 03.15 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Aşık Reyhani Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 34 DBM 533 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savrularak önce fabrika duvarına çarptı, ardından yol kenarındaki boşluğa düştü. Kaza sonucu otomobilde bulunan Hilal Akın ve Esra İnci adlı kişiler araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından belediye ekipleri araçtan fırlayan malzemeleri yoldan kaldırıp kaza riskine karşı kumlama çalışmaları yaptı. Aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasıyla kapalı olan yol yeniden trafiğe açıldı. - İSTANBUL