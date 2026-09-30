Sandıklı'da baskında 900 içimlik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sandıklı'da baskında 900 içimlik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sandıklı\'da baskında 900 içimlik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerine düzenlenen baskında peçeteye emdirilmiş yaklaşık 900 içimlik uyuşturucu, 6 pipe ve 1 tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Operasyon, Sandıklı ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yaptıkları iddiasıyla takibe alınan M.A. ve Y.S., isimli şahısların adreslerine baskın düzenlendi. Baskında arama yapan ekipler A4 tabir edilen peçeteye emdirilmiş yaklaşık 900 içimlik uyuşturucu ele geçirildi. Baskında ayrıca 6 adet "pipe" tabir edilen uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 1 adet tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
Sandıklı3. SayfaGüncelAfyonSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir kötü haber daha Türkiye 31. sıraya düştü Bir kötü haber daha! Türkiye 31. sıraya düştü
İşte futbol bu 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı İşte futbol bu! 41 yaşında oyuna girdi, tüm stat ayağa kalktı
Fon krizinde sürpriz isim Nihat Zeybekci de mağdur çıktı Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı
Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi İsrail’den ilk açıklama geldi Yolcu uçağında kaçırılma kodu alarmı verildi! İsrail'den ilk açıklama geldi
Silahlı saldırı kamerada Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü Silahlı saldırı kamerada! Husumetlisini köprü üzerinde öldürdü
Türkiye’nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti Türkiye'nin 54 yıllık seramik devi konkordato ilan etti
11:38
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı
11:35
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
ABD ordusu, Irak’tan çekilme sürecini tamamladı
11:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları Savcılara yeni yetki gündemde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı “hukuki düzenlemelerin” detayları! Savcılara yeni yetki gündemde
11:28
UEFA’dan Fatih Terim’e görev
UEFA'dan Fatih Terim'e görev
11:09
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe Son anda engellendi
180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi
10:39
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 12:41:16. #7.12#
SON DAKİKA: Sandıklı'da baskında 900 içimlik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei