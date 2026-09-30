Sandıklı\'da baskında 900 içimlik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Operasyon, Sandıklı ilçesinde gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' yaptıkları iddiasıyla takibe alınan M.A. ve Y.S., isimli şahısların adreslerine baskın düzenlendi. Baskında arama yapan ekipler A4 tabir edilen peçeteye emdirilmiş yaklaşık 900 içimlik uyuşturucu ele geçirildi. Baskında ayrıca 6 adet "pipe" tabir edilen uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 1 adet tabanca bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.