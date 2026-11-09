Sandıklı'da üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı, araçlar hasar gördü - Son Dakika
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Sandıklı'da üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı, araçlar hasar gördü

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Sandıklı\'da üç aracın karıştığı kazada yaralanan olmadı, araçlar hasar gördü
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında Yunus Emre Bulvarı'nda üç aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, üç araçta da hasar meydana geldi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar meydana gelirken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Yunus Emre Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 L 2977 plakalı otomobil, R.E. idaresindeki 03 LV 200 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca da çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, üç araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
3. SayfaSandıklıOtomobilGüncelAfyonSon Dakika

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