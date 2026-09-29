Sanık Bozkurt, Şişli'deki hastane için 8 milyon dolarlık rüşvet istendiğini anlattı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan bir hastanenin yönetim kurulu üyesi tutuksuz sanık Mehmet Fatih Bozkurt, Şişli'de kiralanan bir hastane binasının mimari proje onayı için kendilerinden istenen rüşveti anlattı. Sanık Bozkurt, savcı tarafından kendisine sorulan sorular üzerine, "Belediye Başkan Yardımcısı İlker Çelebi, şehir plancısı Adem Altıntaş'a yönlendirdi. Biz derdimizi anlattık. Adem bey, 4 milyon dolar belediye tarafına bağış yapılması gerektiğini, geri kalan 4 milyon doların da elden verilmesi gerektiğini söyledi. 4 milyon dolarlık bir rakam belediye hesabına yatırıldı. Geri kalan rakam da elden Adem beyin ofiste teslim edildi. Parayı verdiğimiz gün proje onaylandı" ifadelerini kullandı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 25'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen duruşmada tutuksuz sanık Mehmet Fatih Bozkurt savunma yaptı. Bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olan Bozkurt iddianamede yer verilen ifadesinde, hastane için 2021 yılında bir bina kiralandığını ve tadilatın ardından 2024 yılının başında hastanenin açılmasının planlandığını anlatmıştı.

Bozkurt soruşturma aşamasında verdiği ve iddianamede yer alan ifadesinde, "Sağlık Bakanlığı yaptığımız başvuru sonucunda taşınmazın bulunduğu ilçe belediyesinden onaylı mimari proje istedi. Bu proje onayı için 2023 sonlarında Şişli Belediyesi ile görüşmeye başladık. 2024'te Şişli Belediye Başkan Yardımcısı İlker Çelebi bana mesaj attı ve belediyeye davet etti. Ertesi gün bana adının Adem Altıntaş (şehir plancısı) olduğunu öğrendiğim kişinin numarasını verdi ve bu işi onunla görüşmem gerektiğini söyledi. Adem Altıntaş ile yüz yüze görüştüğümüzde konuyu bildiğini, tek yetkili olduğunu ve süreci kendisinin yürüteceğini söyledi. İkinci buluşmamızda bana yazıyı vermek için 8 milyon dolar değerinde bir bütçe çıkardı. Uzun uğraşlar sonucunda yönetim kurulu başkanımız Hüseyin Bozkurt, Ekrem İmamoğlu'ndan randevu aldı. Kendisini ziyaret ettik, konuyu izah ettik, mağduriyeti anlattık. Kendisi bu konuda yetkilinin Resul Emrah Şahan olduğunu söyleyip, 10 dakika bizi dinleyip gönderdi. Sonrasında biz Şişli Belediye Başkanı'ndan aldığımız randevu üzerine makamına gittik, mevcut durumu anlattık. Bizimle hiç para hususunu görüşmeden 10 dakika içerisinde bizi gönderdi. Ardından Adem bizi yine arayarak 'boşuna gidiyorsunuz demiştim size, biraz daha zorlarsanız hastaneyi açamazsınız, aptal olmayın' dedi. Biz de başka bir yolumuz olmadığını net bir şekilde anladık. En son ben Adem'i aradım, görüşelim dedim. 'Siz laftan anlamıyorsunuz, bu iş nakit 8 milyon dolar olarak değişti' dedi. 8 milyon doları nasıl ödeyeceğimizi sorduğumuzda nakit olarak istedi. Sonrasında görüşmeler sonucunda belediyeye şartsız 4 milyon bağış yapılacağını, 4 milyon doların da açıktan kendisine getirileceğini, bunun dışında hiçbir yol olmadığını bütün kapıları kapattığını söyledi. Yönetim kurulu başkanımıza bu hususu anlattığımızda 'Allah belalarını versin, bizden zorla haraç alıyorlar, helal etmiyorum' dedi. Ben de iki yol olduğunu kendisine izah ettim. ya hastaneyi açmayacaktık ya da bu parayı ödeyecektik. Biz de yatırımımız çöpe gitmesin diye bu parayı ödemek zorunda kaldık. Parayı Nurol Towers Çağlayan'da bulunan Adem Altıntaş'a ofisinde teslim ettik. Projenin aynı gün onaylandığına dair yazıyı bize verdiler. Biz de bu yazıyla işlemlerimizi bitirdik, hastaneyi açtık. Bir daha muhatap olmadık" demişti.

Sanık duruşmada kendilerinden istenen rüşveti anlattı

Savunması sorulan tutuksuz sanık Bozkurt iddianamede yer alan ifadesinin geçerli olduğunu aktardı. Ardından sanığın çapraz sorgusuna geçildi. Savcının "Adem Altıntaş kimdir" sorusuna sanık Bozkurt "Aradaki aracı arkadaş. Belediye Başkan Yardımcısı İlker Çelebi yönlendirdi" dedi. Ardından savcı "Peki nasıl bir taleple geldi size ilk başta" sorusunu yöneltti. Bozkurt "Biz derdimizi anlattık. Sıkıntımızı anlattıktan sonrasında bir sonraki görüşmede bazı taleplerle geldiler. O talepler çerçevesinde görüşmeler devam etti. Belediyenin ihtiyaçları çerçevesinde yapılması gereken bir kültür binası Şişli'de. Bununla birlikte ilave olarak temizlik işlerinde kullanılması gereken çöp kamyonları vesaire yani farklı farklı talepler oldu" yanıtını verdi.

Savcının sorusu üzerine, ruhsat için hastanenin yönetim kurulu başkanının Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü söyleyen sanık Bozkurt, "Yönetim kurulu başkanımız sadece bu durumu izah etmek için Ekrem beyle bir görüşme yaptı. Maddi olarak herhangi bir şey konuşulmadı. Sadece problem konusunda yardım talep ettik. Ekrem İmamoğlu yardımcı olacağını söyledi. Zaten bir 10 dakikalık bir görüşmeydi. Nezaket görüşmesi gibi bir şey oldu. Resul Emrah Şahan'a yönlendirdi" ifadelerini kullandı.

8 milyon dolarlık rüşvetin verdiği gün projenin onaylandığı duruşmada anlatıldı

Savcı ardından, "Sonraki süreç nasıl gerçekleşti? Çünkü 8 milyon dolarlardan bahsetmişsiniz. 4 milyon bağış, 4 milyon açıktan şeklinde" soru sordu. Sanık Bozkurt, "Adem bey bize tekrar dönüş yaptı. Taleplerin değiştiğini, bu sefer nakde döndüğünü söyledi. Nakit taleplerde bulunarak da 4 milyon belediye tarafına bağış yapılması gerektiği, geri kalan 4 milyonun da elden verilmesi gerektiğini söyledi" yanıtını verdi. Savcının "Şartlı bağış falan mı" sorusuna sanık "Direkt doğrudan bağış" yanıtını verdi. Bozkurt devamında "4 milyon dolarlık bir rakam belediye hesabına yatırıldı. Geri kalan rakam da elden bu Adem beyin ofiste teslim edildi. Projeyi onaylattık. Parayı verdiğimiz gün proje onaylandı" ifadelerini kullandı.