Daire başkanı intihar girişiminde bulundu - Son Dakika
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Daire başkanı intihar girişiminde bulundu

Daire başkanı intihar girişiminde bulundu
29.06.2026 20:25  Güncelleme: 20:43
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı A.B., evinde silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan başkan hastanede yoğun bakıma alındı, olayın nedeni henüz bilinmiyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı, evinde silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan daire başkanı hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde Fen İşleri Daire Başkanı olarak görev yapan A.B., iddiaya göre evinde silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan A.B., olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haberi alan yakınları ve mesai arkadaşları hastaneye akın etti.

Daha önce Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanı olarak görev yapan A.B.'nin 2024 yılında Fen İşleri Daire Başkanlığına getirildiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan A.B'nin neden intihar girişiminde bulunduğu ise henüz öğrenilemedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Daire başkanı intihar girişiminde bulundu - Son Dakika

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