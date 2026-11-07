Şanlıurfa Ceylanpınar\'da jandarma, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

Şanlıurfa Ceylanpınar'da jandarma, 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı. Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerinin ortak çalışmasında yakalanan şahıs karakola götürüldü.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten yaralama suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.A. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ekipleriyle birlikte yapılan ortak çalımla sonucu yakalanan şahıs karakola götürüldü.
Kaynak: İHA
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