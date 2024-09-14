Şanlıurfa\'da 56 Çalıntı Motosiklet Ele Geçirildi

3.Sayfa

Şanlıurfa'da denetimlerde aralarında çalıntı ve hacizli motosikletlerin de bulunduğu 56 motosiklet ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, motosiklet denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen denetimlerde, aralarında çalıntı ve hacizli motosikletlerin de bulunduğu 56 motosiklet ele geçirildi. 14 sürücüye 167 bin 119 lira para cezası kesildi. 22 şahıs hakkında da resmi belgede sahtecilik ve motosiklet hırsızlığı suçlarından adli işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA