Şanlıurfa'da aranan 36 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da aranan 36 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa\'da aranan 36 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok uygulamada, aranan 36 şüpheli yakalandı ve 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şanlıurfa'da yapılan operasyonlarda, 12 bin 146 kişi, 2 bin 88 araç ve 149 motosiklet sorgulandı. Yakalanan şahısların yanı sıra 22 yoklama kaçağına da işlem yapıldı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

13.02.2024 22:51
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Şanlıurfa'da aranan 36 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamada, aranan 36 şüpheli yakalandı, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa'da aranan şahısların yakalanması, suç ve suç unsurlarının tespiti ve önlenmesine yönelik şok uygulama yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince gerçekleştirilen şok uygulamalarda, 12 bin 146 şahıs, 2 bin 88 araç ve 149 motosiklet sorgulandı. Denetimlerde, 36 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 22 yoklama kaçağına da işlem yapıldı. Araç ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da aranan 36 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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