Şanlıurfa\'da Düşen Çocuk İçin Arama Başlatıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk aranıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında dün sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali (13), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ali'nin akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 22 kilometre ilerisinde bulunan Çamlıdere mevkisinde su altından ve su yüzeyinden arama çalışmasını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.