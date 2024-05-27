Şanlıurfa'da Hastanenin Demir Kolonunda Mahsur Kalan Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Hastanenin Demir Kolonunda Mahsur Kalan Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa\'da Hastanenin Demir Kolonunda Mahsur Kalan Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde demir kolonunda mahsur kalan bir güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, spiral yardımıyla kolon demirini kesti ve güvercini doğal yaşam alanına bıraktı. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

27.05.2024 19:39
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Şanlıurfa'da hastanenin demir kolonunda mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşandı. Hastanenin demir kolonunda mahsur kalan güvercini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, spiral yardımı ile kolon demirini kesti. Kurtarılan güvercin doğal yaşam alanına bırakıldı. Vatandaşlar, güvercini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Hastanenin Demir Kolonunda Mahsur Kalan Güvercin İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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