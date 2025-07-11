Şanlıurfa\'da Hırsızlar Mahalleliye Yakalandı

Şanlıurfa'da bir bağ evinin güneş enerjisi panellerini çalmak isteyen 2 şüpheli, mahalleli tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Ağılcık Mahallesi'nde yaşandı. Mahallenin dışında bulunan bir bağ evine giden 2 şüpheli, duvardan tırmanıp damın üzerindeki güneş enerjisi panellerini çalmak istedi. Şahısların panelleri sökerken yararlandıkları el fenerinin ışığını fark eden mahalleli, evin etrafını sararak hırsızlık şüphelilerini kıskıvrak yakaladı. Elleri bağlanan şüpheliler, olay yerine çağrılan jandarma ekiplerine teslim edildi. Şahısların yakalandıktan sonra cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinde ellerinin bağlandığı görüldü. Elleriyle yüzlerini kapatmaya çalışan şahısları uyaran mahalleli "Utanıyor musunuz" diyerek tepki gösterdi.

Mahalleli suçüstü yakaladı

Şahısların panelleri çalmaya çalışırken suçüstü yakalandığını söyleyen Mahalle Muhtarı Hasan Kaya, "Saat gece 01.30 falandı. Akrabalarımızdan biri telefonla beni aradı. Hırsız olduğunu ve yakaladıklarını söyledi. Toplam 7 - 8 kişi gidip hırsızları suçüstü yakalamış. Ben de oraya gidip karakola haber verdim. Jandarma geldi, hırsızları onlara teslim edip geri döndük" dedi.

200 bin liralık panelleri 20 bin liraya satıyorlar

Hhırsızların değeri yaklaşık 200 bin lira olan panelleri çaldıktan sonra 20 - 30 bin liraya sattıklarını söyleyen Muhtar Hasan Kaya, "Adamın zararı en az 200 bin liradan fazlaydı. Çaldıktan sonra götürüp 20 bin liraya, 30 bin liraya satıyorlar. Yazık günahtır" diye konuştu. - ŞANLIURFA