Şanlıurfa'da İtfaiye Erinin Yangın Müdahalesi Sırasında Alevlerin Arasına Düşmesi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, itfaiye aracından yangına müdahale ederken dengesini kaybedip alevlerin arasına düşen itfaiye eri, ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Gerçek Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gelen ihbar üzerine yangına müdahale etmek için bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. İtfaiye aracının üzerinden yangına müdahale eden Hüseyin A. (33), dengesini kaybederek alevlerin arasına düştü.

Durumu fark eden diğer itfaiye ekipleri, Hüseyin A.'yı alevlerin arasından çıkararak olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerini çağırdı. İlk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hüseyin A., hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - ŞANLIURFA