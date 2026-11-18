Şanlıurfa il genelinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik uygulamalarında çık sayıda uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ele geçirilirken 27 kişi hakkında ise işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genelinde uyuşturucu uygulamaları gerçekleştirdi. Uygulamada 27 kişi hakkında işlem yapılırken aramalarda ise 2 kilo esrar maddesi, 21 kol kenevir bitkisi ile 3 bin 108 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.