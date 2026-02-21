Şanlıurfa\'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralı

Şanlıurfa'da iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 63 AED 993 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyreden 63 AIC 865 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada devrilen motosikletlerin sürücüleri yaralandı. Hafif yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansta tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA