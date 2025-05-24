Şanlıurfa\'da Mutfağında Yılan Bulunan Evde Paniğe Neden Oldu

Şanlıurfa'da bir evin mutfağında görülen yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Karaköprü ilçesine bağlı Akbayır Mahallesi'nde yaşandı. Bir evin mutfağında fark edilen yılan paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin durumu fark etmeleriyle birlikte itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kısa sürede yılanı güvenli bir şekilde yakalayarak, zarar görmemesi için doğal yaşam alanına bıraktılar. Mahalle sakinleri, çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA