Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen narko alan uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde narko alan uygulaması gerçekleştirdi. Toplam 4 noktada ve ring halinde yapılan uygulamada 653 şahıs ile 170 araç sorgulandı.
Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanırken 1 araç trafikten men edildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da Narkotik Operasyonu - Son Dakika
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