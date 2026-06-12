Şanlıurfa'da Narkotik Operasyonu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Narkotik Operasyonu

Şanlıurfa\'da Narkotik Operasyonu
12.06.2026 11:00
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Eyyübiye'de yapılan narko alan uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı, 1 araç trafikten men edildi.

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen narko alan uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde narko alan uygulaması gerçekleştirdi. Toplam 4 noktada ve ring halinde yapılan uygulamada 653 şahıs ile 170 araç sorgulandı.

Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanırken 1 araç trafikten men edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Narkotik Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferda Uslucan Ferda Uslucan:
    şanlıurfada bu tür operasyonlar yapılması güzel ama artık bu işlerin daha sıkı kontrole alınması lazım çocukları korumak için daha çok çalışma yapılmalı mahallede uyuşturucu sorunundaki artış bizi çok üzüyor bu değerlerin kaybolması hoş değil 0 0 Yanıtla
  • Mahmut Kulekci Mahmut Kulekci:
    vay be 653 kişi sorgulandı mı o kadar mı demiş herkes abartıyo valla 2 kişi yakalanmış zaten böyle masöz yazılıyor harita ya 0 0 Yanıtla
  • Ali Fidan Ali Fidan:
    bu tür operasyonlar güvenlik açısından olumlu ama asıl sorun eğitim ve önleme çalışmalarının yetersiz olması bence operasyonlar sonuç değil geçici çözüm bu kadar gözaltı almaktan ziyade insanları bilinçlendirmeye yatırım yapılması gerekir 0 0 Yanıtla
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