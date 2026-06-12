Şanlıurfa\'da Narkotik Operasyonu

Ferda Uslucan:

şanlıurfada bu tür operasyonlar yapılması güzel ama artık bu işlerin daha sıkı kontrole alınması lazım çocukları korumak için daha çok çalışma yapılmalı mahallede uyuşturucu sorunundaki artış bizi çok üzüyor bu değerlerin kaybolması hoş değil