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Şanlıurfa'da otobüs tırla çarpıştı: 10 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da otobüs tırla çarpıştı: 10 yaralı

Şanlıurfa'da otobüsün tırla çarpıştıktan sonra devrildiği kazada 10 kişi yaralandı. Kaza sonucunda bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da otobüs tırla çarpıştı: 10 yaralı
17.12.2023 - 15:13,
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ŞANLIURFA (İHA) – Şanlıurfa'da otobüsün tırla çarpıştıktan sonra devrildiği kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa – Gaziantep otoyolu gişelerinde yaşandı. Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine giden C.U.'nun kullandığı 33 BHS 34 plakalı tır, Diyarbakır'dan İzmir'e giden A.E.'nin kullandığı 21 KC 665 plakalı yolcu otobüsüne çaptı. Kontrolden çıkan otobüs, yağmur suyu tahliye bölgesine girdikten sonra yan yattı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kazada yaralanan 10 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ve jandarma ekipleri yolda önlem alırken karayollarına bağlı ekipler ise yola dökülen yakıta toprak atarak yoldan geçen araçların kamasını önlemeye çalıştı. Olay yerine gelen temizlik aracı ve işçiler, yoldaki parçaları toplayarak kaldırırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Son Dakika

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