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Şanlıurfa'da kavga eden 2 grubu polis havaya ateş açarak ayırdı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kavga eden 2 grubu polis havaya ateş açarak ayırdı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çarşı ortasında çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı. Kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Şanlıurfa\'da kavga eden 2 grubu polis havaya ateş açarak ayırdı
25.01.2024 - 17:48,
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Şanlıurfa'da kavga eden 2 grubu polis havaya ateş açarak ayırdı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgayı, polis havaya ateş açarak ayırdı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde çarşı ortasında 2 grubun sözlü tartışması, kısa sürede silahlarında kullanıldığı taşlı sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis kavgaya devam eden 2 gurubu havaya ateş ederek ayırırken, olayda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor

Kaynak: İHA
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