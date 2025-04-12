Şanlıurfa\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da 24 farklı adrese düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'nın Bozova, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde, silah kaçakçılığı yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma yapıldı. Çalışmalar çerçevesinde belirlenen 24 farklı adrese jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet G-3 piyade tüfeği, 2 G-1 piyade tüfeği, 1 makineli tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda şarjör ile 2 bin 671 adet farklı çap ve ebatlarda fişek ele geçirildi, 22 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA