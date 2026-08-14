Şanlıurfa’da zabıta, market raflarını mercek altına aldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelindeki marketleri mercek altına aldı. Raflar tek tek incelenirken son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu, gramaj ve etiket kontrolleri yapıldı. Kurallara uymayan işletmelere ise cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kent genelinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla büyük ve küçük ölçekli marketlere yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Kent merkezi ve ilçelerde sürdürülen denetimlerde ekipler, marketlerin raflarını tek tek inceleyerek ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Gıda ürünlerine yönelik kontroller yapıldı

Vatandaşların sağlığını doğrudan ilgilendiren gıda ürünlerine yönelik kontrollerde, tarihi geçmiş ürünler tespit edilerek satıştan kaldırıldı ve ilgili ürünlere el konuldu. Denetimlerde yalnızca son kullanma tarihleri değil, ürünlerin gramajları ve satış şartları da mercek altına alındı. Raflarda bulunan ürünlerin ambalajları ile etiket bilgileri kontrol edilirken, tüketicinin yanıltılmasına yol açabilecek eksiklik ve aykırılıklar da incelendi.

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu

Zabıta ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında son kullanma tarihi geçmiş bazı ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi. Ekipler tarafından bu ürünler tutanakla kayıt altına alınarak, satıştan men edildi ve gerekli işlemler başlatıldı. Kurallara aykırı hareket ettiği belirlenen işletmelere ise ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.

Gramaj ve etiket kontrolleri yapıldı

Denetimlerde tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi amacıyla ürünlerin gramajları da kontrol edildi. Raflardaki ürünlerin etiketleri ile ürünlerin gramaj bilgilerinin uygunluğu incelenirken, mevzuata aykırı olduğu değerlendirilen durumlarla ilgili gerekli işlemler gerçekleştirildi.