Şanlıurfa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 11 Gözaltı

3.Sayfa

Şanlıurfa'da polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken 11 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik operasyonlar düzenlendi. Kent merkezi ve kırsal bölgelerde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 5 kilo 800 gram skunk maddesi, 2 kilogram kubar esrar maddesi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği ve bu tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi.

Operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı. - ŞANLIURFA