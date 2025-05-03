Şanlıurfa'da Yakıt Tankeri Devrildi, Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da Yakıt Tankeri Devrildi, Yangın Çıktı

Şanlıurfa\'da Yakıt Tankeri Devrildi, Yangın Çıktı

Şanlıurfa'da devrilen yakıt tankeri alev aldı, sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

03.05.2025 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da kaza sonucu devrilen yakıt tankeri alev topuna döndü.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Örencik Mahallesinde meydana geldi. Halil K. idaresindeki yakıt yüklü 63 L 1909 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, kendi imkanları ile araçtan çıkarak durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, alev topuna dönen tanker yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, Haliliye, 3-sayfa, İtfaiye, Ulaşım, Yaşam, Olay, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Yakıt Tankeri Devrildi, Yangın Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı 3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
CIA’dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD’ye bilgi sızdırın CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın
Ülkeyi karıştıracak karar Almanya istihbaratı AfD’ye resmen ’aşırı sağcı’ dedi Ülkeyi karıştıracak karar! Almanya istihbaratı AfD'ye resmen 'aşırı sağcı' dedi
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs’ta başladı İlk gün 62 bin ziyaretçi TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 18:31:33. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Yakıt Tankeri Devrildi, Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.