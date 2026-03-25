Şanlıurfa\'da Yaya Geçidinde Kaza

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde yaya geçidinde özel halk otobüsünün çarptığı kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen özel halk otobüsü, yaya geçidinde 53 yaşındaki F.A.'ya çarptı. Kazada yaralanan kişi, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA