Şanlıurfa'da yüzme alanlarına getirilen yasak sonrası jandarma harekete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da yüzme alanlarına getirilen yasak sonrası jandarma harekete geçti

Geniş Video İzle

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il genelinde sulama kanalları, barajlar, göl ve göletlerde suya girilmesinin yasaklandığını duyurdu. Alınan karar sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde devriye atarak uyarıda bulundu. Vali Şıldak, tehlikeli yerlerde yüzmek cesaret örneği değildir ve kurallara uyulması gerektiğini belirtti. Jandarma ekipleri ise anonslarla yasağı duyurarak denetimlerini sürdürüyor.

21.07.2024 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da yüzme alanlarına getirilen yasak sonrası jandarma harekete geçti

Ekipler jandarma aracından anonsla yasağı duyurdu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il genelinde sulama kanalları, barajlar, göl ve göletlerde suya girilmesinin yasaklandığını duyurdu. Alınan karar sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde devriye atarak uyarıda bulundu.

Şanlıurfa'da alınan karar ile il genelinde sulama kanalları, barajlar, göl ve göletlerde suya girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Yasak kararı sonrası harekete geçen jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde devriye atarak, göl, gölet ve sulama kanallarına girilmesinin yasaklandığını duyurdu.

Vali Hasan Şıldak tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tehlikeli yerlerde yüzmek cesaret örneği değildir. Lütfen kurallara uyalım ve insan hayatını ön planda tutalım. Bu yerler yüzmek veya girmek için son derece tehlikelidir ve öngörülemeyen riskler oluşturabilir. Maalesef her yaz döneminde ilimizde birçok vatandaşımızı suda kaybediyoruz. Bu nedenle duyarlılık ve caydırıcılığı artırmak amacıyla bu yasaklama kararını aldık. Özellikle ailelerin çocuklarını bu konuda bilgilendirmeleri önemlidir. Denetimler kesinlikle taviz vermeden yapılacak ve gerekli cezai işlemler uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Jandarma ekiplerinin kırsal mahallelerde anonslu uyarıları sürüyor.

Kaynak: İHA

Hasan Şıldak, Şanlıurfa, Jandarma, Çevre, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da yüzme alanlarına getirilen yasak sonrası jandarma harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:30 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
09:40 Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
11:25 Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1’i ağır, 5 yaralı Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı
11:02 Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza! Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
10:21 Türkiye’nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti
10:15 Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı! Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak
10:10 İnsan aklıyla dalga geçiyorlar Bodrum’da bir sandviçi 380 TL’den satmaya başladılar İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 12:33:57. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yüzme alanlarına getirilen yasak sonrası jandarma harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement