Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi ve eşinin ağabeyleri tarafından darbedildiğini iddia eden şahsın ihbarı üzerine 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 14 Kasım gecesi saat 23.15 sıralarında Sapanca ilçesi Yanık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olduğu eşi ve eşinin ağabeyleri tarafından darbedildiğini belirten D.Ç.A., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, aralarında karşılıklı şikayette bulunanların da yer aldığı toplam 9 kişinin ifadesine başvuruldu. Yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştıkları belirlenen O.A., H.A., B.A., H.D. ve Y.A. isimli şüpheliler polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.