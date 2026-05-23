Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yoldan çıkarak su kanalına devrilen otomobilde mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Uzunkum Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sapanca istikametine seyir halinde olan G.K. (37) idaresindeki 54 SG 150 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girdi. Yan yatan otomobilde sıkışan sürücü G.K. ile N.K. (66) yaralandı. İhbarı üzerine olay yerine ivedilikle sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarılan G.K. ve N.K., ambulanslarla Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA