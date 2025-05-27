Sapanca'da Silahlı Saldırı: İki Yaralı, Dört Gözaltı - Son Dakika
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Sapanca'da Silahlı Saldırı: İki Yaralı, Dört Gözaltı

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27.05.2025 13:57
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Sapanca\'da Silahlı Saldırı: İki Yaralı, Dört Gözaltı
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Maskeli saldırganlar, bungalovda konaklayan dört kişiye kurşun yağdırdı; iki yaralı, iki tutuklu.

Bungalovda konaklayan 4 kişiye, maskeli şahıslar böyle kurşun yağdırdı

Maskeli saldırganlar olayın ardından villa kiralayıp tatil yapmış

33 farklı iş yerine ait 2 bin 376 saatlik kamera kaydı incelendi: Saldırganlar yakayı ele verdi

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 6 Mayıs 2025 tarihinde bungalovda konaklayan 4 kişi, yüzleri maskeli şahıslar tarafından silahlı saldırıya uğramıştı. İki kişinin yaralandığı saldırı anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 2 bin 376 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelenerek kimlikleri tespit edilen ve saldırının ardından villa kiralayıp iki günde tatil yaptıkları öğrenilen 4 şahıstan 2'si tutuklandı.

Olay, 6 Mayıs 2025 tarihinde Sapanca ilçesi Nailiye Mahallesi'nde meydana geldi. Bungalovda konaklayan 4 kişiye sabah saatlerinde kimliği belirsiz ve yüzleri maskeli kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı neticesinde E.Y. ve K.Y. isimli iki kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren yüzleri maskeli şüpheliler, plakası ve cinsi belli olmayan bir araçla olay yerinden kaçtı. Mağdurların ifadelerinde saldırganlara dair net bir bilgiye ulaşılamazken, şüphelileri tanıyor olabilecekleri yönünde şüpheler oluştu. Soruşturmayı derinleştiren Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT timleri, kapsamlı bir analiz süreci başlattı.

2 bin 376 saatlik güvenlik kamerası kaydı titizlikle incelendi

Olay yeri ve çevresindeki 33 farklı iş yerinden elde edilen toplam 2 bin 376 saatlik güvenlik kamerası kaydı mercek altına alındı. Titiz analizler neticesinde saldırının, beyaz renkli ve sahte plakalı bir otomobil ile İstanbul'dan gelen saldırganlar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Yapılan saha ve istihbarat çalışmaları sonucunda, olayla bağlantılı oldukları belirlenen F.D. ve İ.T. isimli dört şüphelinin, daha önce çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu da ortaya çıktı.

Saldırı öncesi keşif yapıp, saldırıdan sonra villada tatil yapmışlar

Şüphelilerin olaydan önce Sapanca'da keşif yaptığı, saldırı sonrası ise İstanbul'a dönmek yerine ilçede bir villada iki gece geçirdikleri belirlendi. Takip ve analiz çalışmalarını sürdüren JASAT ekipleri, bu bilgiler ışığında Sakarya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlarda dört şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.U. ve F.D. tutuklanırken, B.B. ve İ.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen diğer şahısların da kimlikleri tespit edildi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Sakarya, Sapanca, 3-sayfa, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da Silahlı Saldırı: İki Yaralı, Dört Gözaltı - Son Dakika

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