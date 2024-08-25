Sapanca'da Su Parkında Fenalaşan Kadın Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde su parkındaki havuzda fenalaşan 41 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçede bulunan bir su parkına oğluyla birlikte giden 41 yaşındaki Emine Özmen, kaydıraktan havuza girdiği sırada fenalaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadın, Sapanca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Özmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAKARYA