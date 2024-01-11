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Sapanca'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sapanca'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı

Sapanca'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sapanca\'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
11.01.2024 - 10:48,  Güncelleme: 10:49
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, gece saatlerinde Güldibi Mahallesi İzmit Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sapanca istikametine doğru seyir halinde olan B.F.C. (22) kontrolündeki 06 TP 348 plakalı otomobil ile S.K. (50) idaresindeki 54 AFM 564 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan 54 AFM 564 plakalı otomobil, aydınlatma direği ve cami duvarına çarparak durabildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan yaralı sürücü S.K., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı S.K., buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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