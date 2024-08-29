Şaphane\'deki kır düğün salonuna CHP\'li İzmir\'in Konak Belediyesi ismi tepkiyle karşılandı

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Kütahya'nın Şaphane ilçesindeki kır düğün salonuna CHP'li İzmir'in Konak Belediyesi'nin isminin verilmesi tepkiyle karşılandı.

Kır düğün salonunun büyük bir bölümünün AK Partili Şaphane Belediyesi tarafından yapıldığı belirtildi. Şaphane Belediyesi 31 Mart Yerel seçimlerinde AK Parti'den CHP'ye geçmişti.

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde kır düğün salonunun açılışı CHP Kütahya İl Başkanı Tamer Yenikaya, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve CHP'li Şaphane Belediye Başkanı Lütfi Mutlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış sonrası İl Başkanı Tamer Yenikaya ve Belediye Başkanı Lütfi Mutlu ile birlikte belediye tesislerinde incelemelerde bulunan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu daha sonra İlçe Kaymakamı İsmail Karakoç'u da makamında ziyaret etti.

Konak Belediyesi olarak her zaman kardeş belediyelerle dayanışma içerisinde olacaklarını söyleyen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Birimizin ihtiyacını diğerimiz tamamlayacak. Vatandaşlarımızın en iyi hizmete ulaşması için yorulmadan omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Mutlu, kır düğün salonundaki eksikliklerin giderilmesi konusunda üzerine düşeni yapacaklarını ifade etti. - KÜTAHYA