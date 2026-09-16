Sarayköy'de 5 gündür aranan Alzheimer hastası Hasan Çaylak'ın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Sarayköy'de 5 gündür aranan Alzheimer hastası Hasan Çaylak'ın cansız bedeni bulundu

Sarayköy\'de 5 gündür aranan Alzheimer hastası Hasan Çaylak\'ın cansız bedeni bulundu
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Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 11 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Çaylak, 5 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 11 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Çaylak, 5 gün süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde 11 Eylül'de evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Çaylak için başlatılan arama çalışmaları acı şekilde sonuçlandı. Çaylak'ın eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgede geniş kapsamlı arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AKUT Denizli Ekibi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri katıldı. Ekipler, Çaylak'ın gidebileceği değerlendirilen Yeşilyurt Mahallesi ve çevresindeki geniş araziyi günler boyunca taradı. 5 gün boyunca aralıksız sürdürülen arama çalışmalarına rağmen Çaylak'tan bir iz bulunamazken, yaşlı adamın cansız bedeni Yeşilyurt Mahallesi Mezarlığı'nın yanında bulundu.

Yoldan traktörle geçen bir vatandaşın yol kenarında hareketsiz bir kişiyi fark etmesi üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye jandarma olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmaların ardından Hasan Çaylak'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çaylak'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Sarayköy, Denizli, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarayköy'de 5 gündür aranan Alzheimer hastası Hasan Çaylak'ın cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Rauf Mümin Kılıçarslan Rauf Mümin Kılıçarslan:
    allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Sarayköy'de 5 gündür aranan Alzheimer hastası Hasan Çaylak'ın cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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