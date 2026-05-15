Sarıgöl'de Yangın Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıgöl'de Yangın Eğitimi Tamamlandı

Sarıgöl\'de Yangın Eğitimi Tamamlandı
15.05.2026 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Dalak, yangın eğitim programını inceledi, katılımcılara sertifikalar verildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde orman ve kırsal alan yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitim programını yerinde inceleyen Kaymakam Halil Dalak, yangınlara karşı gösterilen duyarlılığın önemli olduğunu vurguladı. Eğitim sonunda kursiyerlere sertifikaları verildi.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Orman İşletme Şefliği ile Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen "Orman ve Kırsal Alan Yangınlarını Önleme" eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyerek kursiyerlerle bir araya geldi.

Yangınlara karşı bilinçli ve hızlı müdahalenin önemine dikkat çeken Kaymakam Halil Dalak, eğitime katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Orman ve kırsal alan yangınları konusunda gösterdikleri hassasiyetten dolayı tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka ise kurs hakkında bilgi vererek, "Kursumuz iki hafta boyunca toplam 30 saat sürdü. Eğitimlere 95 kişi katıldı. Yangınlara en kısa sürede müdahale edilmesi ve olabilecek yangınların anında kontrol altına alınabilmesi amacıyla uygulamalı eğitimler verildi. Yangın kulesinden gelen ihbarlar WhatsApp üzerinden ekiplerle paylaşılınca olaylara zamanında müdahale edildi." ifadelerini kullandı.

Eğitim programının sonunda kursiyerlere sertifikaları, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak ile Sarıgöl Orman İşletme Şefi Emin Şıvka tarafından verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıgöl'de Yangın Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:09:04. #7.13#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de Yangın Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.