Sarıyer Belediyesi\'ne ait su tankeri gecekonduya çarptı

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Sarıyer Belediyesi'ne ait su tankeri, Yeniköy'de manevra yaparken bir gecekonduya girdi. Tankerin su dolu olması nedeniyle şoför direksiyon hakimiyetini kaybederek eve çarparken, ev sakinlerinin sıcak havadan dolayı bahçede oturmaları olası bir facianın önüne geçti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Yeniköy Bağlar Mahallesi Kalender Üstü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne ait su tankeri, manevra yaparken tankerin su dolu olması sebebiyle kontrolünü kaybederek gecekonduya çarptı. Kaza esnasında gecekondunun bir kısmı çökerken, ev halkının sıcak havadan dolayı bahçede oturması olası bir faciayı önledi. Evde büyük maddi hasar meydana gelirken, kazada ölen veya yaralanan olmadı. - İSTANBUL