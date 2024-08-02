Sarıyer'de 3 yaşındaki çocuk camdan düşmekten son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Sarıyer'de 3 yaşındaki çocuk camdan düşmekten son anda kurtarıldı

Sarıyer'de anne ve babasının evde olduğu sırada 5. kattaki evlerinin camından dışarı çıkıp mermere yürüyen 3 yaşındaki küçük çocuk, bütün mahalleyi korkuttu. Mahalleli, çocuğu fark edince büyük panik yaşadı ve esnaf hızla aileye haber verdi. Küçük çocuk son anda kurtarıldı ve mahalleli rahat bir nefes aldı.

02.08.2024 09:59
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Sarıyer'de anne ve babasının evde olduğu sırada 5. kattaki evlerinin camından dışarı çıkıp mermere yürüyen 3 yaşındaki küçük çocuk, bütün mahalleyi korkuttu. Mermerin ucundaki çocuğu görünce büyük panik yaşayan esnaf, adeta zamanla yarıştı koşarak aileye haber verdi. Çocuk son anda kurtarılırken, mahalleli büyük bir nefes aldı.

Edinilen bilgiye göre olay önceki gün Sarıyer Rumeli Hisarı Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Anne ve babası evdeyken odasının camından dışarı çıkan 3 yaşındaki çocuk pencerenin kenarında yürümeye başladı. Pencere kenarının en ucuna gelen çocuğu mahalleli fark etti. 5 katlı binanın altına esnaf kendi imkanları ile battaniye gerdi, bina altındaki araçlar çekildi. Bu sırada esnaf zamanla yarıştı koşarak 5. kata çıkarak aileye haber verdi. Küçük çocuk panik yaptırılmadan aile tarafından camdan içeri alındı. Bütün bir mahalleyi paniğe neden olayın sonunda herkes derin bir nefes aldı.

"Annesi çocuğu son anda aldı"

Aileye haber verip facianın önüne geçen esnaf Ahmet Kısır, "Burada müşteriler yemek yerken bir gürültü oldu. Bir baktım binanın köşesinde bir çocuk var. İnanılmaz bir olay. Herkes yukarı doğru elini açarken ben yukarı çıktım. Benim peşimden bir abi de geldi. Çıktık en üst kata söyledik. Kadın son anda tuttu çocuğu. Sözün bittiği yerde inanılmaz gibi bir şeydi. Çocuk ortadaki camdan çıkmış en uca kadar da yürümüş orada bir yürüme payı da yok. Çocuk da burada ekmek fırını olan bir esnafın torunu. Aile korkudan titredi gerçekten sözün bittiği yerdi. Esnaf hızlıca bir şeyler yapmaya çalıştı ama bir an önce yukarı çıkıp aileye de haber vermek gerekiyordu. Ben yukarı çıkarken hep kötü bir şey olmasın diye düşündüm ama yetiştik çok şükür. Biz aileye haber verdikten sonra annesi yetişebilecek mi diye düşünürken yere çöktük kaldık. Çok korkunç bir olaydı. Bütün gün olayın stresinden ayaklarım ağrıdı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de 3 yaşındaki çocuk camdan düşmekten son anda kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'de 3 yaşındaki çocuk camdan düşmekten son anda kurtarıldı - Son Dakika
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