Sarıyer\'de çürüyen ağaç mezarlığa devrildi

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Sarıyer'de çürüyen bir ağaç, gövdesinden koparak mezarlığa devrildi. Olayda mezarlık zarar görürken, o esnada çevrede kimsenin olmaması muhtemel faciayı önledi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Sarıyer Merkez Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, çürük olan bir ağaç gövdesinden koparak mezarların üzerine devrildi. Vatandaşların büyük korku yaşadığı olay sırasında mezarlıkta kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine devrilen ağacın bulunduğu noktaya mezarlık yetkilileri geldi. Olayda mezarlıklar zarar görürdü. Ölü ya da yaralının olmadığı olayda devrilen ağaç, yetkililer tarafından kaldırıldı. - İSTANBUL