Sarıyer'de Denizde Kaybolan İki Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Sarıyer'de Denizde Kaybolan İki Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer\'de Denizde Kaybolan İki Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer Rumeli Hisarı'nda denize düşen ve kaybolan biri kadın iki kişiyi arama çalışmaları sürerken, dalgıçlar tarafından bulunan bir cep telefonunun incelendiği öğrenildi.

25.11.2024 12:28  Güncelleme: 12:42
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Sarıyer Rumeli Hisarı'nda suda kaybolan biri kadın 2 kişiyi arama çalışmaları sürerken, bulunan cep telefonunun incelendiği öğrenildi.

Olay, cumartesi günü saat 18.30 sıralarında Rumeli Hisarı Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre iskelede bulunan bir kadın denize düştükten sonra yanındaki erkek de onu kurtarmak için suya atladı. Şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle akıntıya kapıldığı tahmin edilen 2 kişi denizde kayboldu. Rumeli Hisarı sahilinde yapılan aramaların ardından ekipler, Boğaz akıntısını takip edip çalışmaları Bebek Sahili'ne taşıdı. İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSAK ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, çalışmalara deniz polisi de katılıyor.

Kimlikleri tespit edilemedi

Denizde kaybolan 2 kişi bulunamadı. Kayıp kişiler hakkında herhangi bir kayıp ihbarında bulunulmadığı öğrenilirken, dalgıçların deniz dibini taramaları sırasında bir cep telefonu bulundu. Bulunan telefonun laboratuvardaki incelemesi devam ederken, dalgıçların bölgedeki arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Denizde Kaybolan İki Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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