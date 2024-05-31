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Sarıyer'de evin bahçesine giren hırsız 15 metre uzunluğundaki bahçe hortumunu böyle çaldı

İSTANBUL - Sarıyer'de bir evin bahçesine giren hırsız, hortumu çaldı. 15 metre uzunluğundaki hortumu toparlamak için 2 dakika boyunca uğraşan soğukkanlı hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Sarıyer Merkez Mahallesi Yemin Sokak'ta önceki gün saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sarıyer'de Yusuf Tayfun Oğuz isimli bir ev hırsızın hedefi oldu. Evin bahçesine giren hırsız, şahıs hortumu çeşmeden söktü. Ardından hortumu kendine doğru çekip eline doladı. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken hırsız, hortumu toparlamak için 2 dakika uğraştı. Yaklaşık 15 metre uzunluğundaki su hortumunu çalan soğukkanlı hırsız, oradan ayrıldı. Ev sahibinin hortumu çalan hırsızdan şikayetçi olacağı öğrenildi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, şahsın evin bahçesine girip hortumu çaldığı görülüyor.