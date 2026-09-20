Sarıyer'de iki apartman arasında çıkan yangında bir panelvan kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Sarıyer'de iki apartman arasında çıkan yangında bir panelvan kullanılamaz hale geldi

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Sarıyer\'de iki apartman arasında çıkan yangında bir panelvan kullanılamaz hale geldi
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Sarıyer Madenler Mahallesi'nde iki apartman arasında saat 14.00 sıralarında çıkan yangın, 3 katlı ve 2 katlı binanın çatısına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında iki çatı ile bir panelvan hasar gördü; ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde iki bina arasında çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın paniğe neden oldu. Yangında iki binanın çatısında hasar oluşurken bir araç ise kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 14.00 sıralarında Sarıyer ilçesi Madenler Mahallesi Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde iki apartmanın arasındaki bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek önce 3 katlı binanın çatısına, ardından bitişiğindeki 2 katlı binanın çatısına sıçradı. Yangından kopan parçaların panelvan aracın üzerine düşmesi sonucu aracın bir bölümü de yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki binalara daha fazla sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki binanın çatısı ile hafif ticari araçta hasar meydana geldi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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