Sarıyer'de korsan otoparkçılık yapan 4 şüpheli yakalandı

Sarıyer'de korsan otoparkçılık yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlık ekipler Sarıyer Rams Park Stadyum çevresinde korsan otoparkçılık denetimi yaptı. Denetimlerde, park etmek isteyen sürücülerin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen M.D, Y.D, A.D ve M.B isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin Sarıyer Maslak Şehit Mürüvvet Akpınar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL
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