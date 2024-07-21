Sarıyer'de Oto Yedek Parça Dolandırıcılığı - Son Dakika
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Sarıyer'de Oto Yedek Parça Dolandırıcılığı

Sarıyer'de bir vatandaş, internet üzerinden anlaştığı şüpheli şirkete 57 bin euro gönderdikten sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu. Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli şahıs gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

21.07.2024 15:00
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Sarıyer'de oto yedek parça almak için internet sitesi üzerinden 57 bin euro karşılığı anlaşan vatandaş, dolandırıldığını fark edince karakola gidip şikayetçi oldu. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli şahıs ise işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Sarıyer'de 18 Nisan günü M.Ö. (30) isimli vatandaş, yedek parça almak için bir internet sitesi üzerinden uluslararası bir firma temsilcisi olduğunu söyleyen şahıs ile anlaşma sağladı. Firma ile anlaşma sonucu iletilen sözleşme kapsamında yedek parçanın fiyatı olan 57 bin euroyu şüpheli şirketin hesabına gönderdi. Parayı şüpheli firmanın hesabına gönderen M.Ö., bir süre sonra satıcı firma ile iletişim sağlayamadı. Dolandırıldığını anlayan M.Ö., karakola giderek firmadan şikayetçi oldu.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Şikayet üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kimliğini tespit ettikleri Yalçın K.O.'yu (41) yakalamak için 16 Temmuz günü tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi. Operasyon sonucu gözaltına alınan Yalçın K.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Oto Yedek Parça Dolandırıcılığı - Son Dakika

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