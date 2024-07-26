Sarıyer'de sokak ortasında silahlı saldırı kamerada - Son Dakika
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Sarıyer'de sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

Sarıyer'de plakasız motosikletli iki kişi, bir dükkanın önünde oturan adamı bacağından vurdu. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

26.07.2024 20:03
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Sarıyer'de sokak ortasında silahlı saldırı kamerada

Bacağından vurulan adam hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Sarıyer'de plakasız motosikletli iki kişi, bir dükkanın önünde oturan adamı bacağından vurdu. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıyer Kozdere'de önceki gün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, dükkanın önünde iki arkadaşı ile birlikte oturan Suat Akçay, motosikletli iki kişi tarafından bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Beyaz plakasız bir motosikletle gelen iki şahıs, fırının önünde oturan Akçay'a bir kaç el ateş açtı. Akçay, bacağından yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akçay'a ilk müdahaleyi yaptı. Bacağından yaralanan Akçay, Seyrantepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kurşunlar yan tarafta bulunan anahtarcıya da isabet etti.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Suat Akçay'ın silahlı saldırı sonucu bacağından vurulduğu anlar fırının güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, Akçay'ın plakasız beyaz bir motosiklete binen iki kişi tarafından vurulduğu görülüyor. Ardından Akçay, vurulmanın etkisiyle acıyla yerinden kalkıyor. Kayıplara karışan saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sarıyer, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de sokak ortasında silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

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