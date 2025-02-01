İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri dün Edirne'de operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler ise dikkat çekti.
Operasyonda ünlü şarkıcı Merve Özbey'in iş adamı eşi Kenan Koçak'ın yanı sıra Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü gözaltına alındı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaştığı bilgiye göre, şüpheliler yasa dışı yolla bir kişinin yurt dışına çıkışını sağlamakla suçlanıyor. İstanbul'da devam eden soruşturma kapsamında bir yargı mensubu hakkında da yakalama kararı olduğu belirtildi.
Operasyonun odağındaki firari ismin ise kaçış planını başarıyla tamamladığı, yurt dışına çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında - Son Dakika
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