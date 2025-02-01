Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında - Son Dakika
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Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında

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Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in iş adamı eşi Kenan Koçak, dün Edirne'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Operasyonda Edirne KOM Şube Müdürü'nün de gözaltına alındığı belirtilirken, şüphelilerin, yasa dışı yolla bir kişinin yurt dışına çıkışını sağlamakla suçlandığı öğrenildi.

01.02.2025 22:28  Güncelleme: 22:56
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İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri dün Edirne'de operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler ise dikkat çekti.

MERVE ÖZBEY'İN EŞİ İLE EMNİYET MÜDÜRÜ GÖZALTINDA

Operasyonda ünlü şarkıcı Merve Özbey'in iş adamı eşi Kenan Koçak'ın yanı sıra Edirne Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü gözaltına alındı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in paylaştığı bilgiye göre, şüpheliler yasa dışı yolla bir kişinin yurt dışına çıkışını sağlamakla suçlanıyor. İstanbul'da devam eden soruşturma kapsamında bir yargı mensubu hakkında da yakalama kararı olduğu belirtildi.

Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında

FİRARİ İSİM, YURT DIŞINA KAÇMAYI BAŞARDI

Operasyonun odağındaki firari ismin ise kaçış planını başarıyla tamamladığı, yurt dışına çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şarkıcı Merve Özbey\'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında

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Son Dakika 3.Sayfa Şarkıcı Merve Özbey'in iş insanı eşi ile emniyet müdürü gözaltında - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Çelikk:
    Kara Para Aklamaktan Değirmenin Suyu Nereden Geliyor 40 1 Yanıtla
  • Serkan Polat:
    ihbar var,haber alinmis ama operasyon sonucunda kacacak kisi kacmis nedense 34 1 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Her gayri meşru işin içinde mutlaka devlette görevli bir satılmış şrfsz vardır. Mutlaka. Yoksa onların haberi olmadan kuş uçmaz. 11 0 Yanıtla
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