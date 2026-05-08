Şarkışla\'da Ağıldaki Çatı Çöktü

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir ağılda meydana gelen çatı çökmesi sonucu 13 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Yukarı Mahalle Beyza Sokak üzerindeki ağılın çatısı henüz bilinmeyen sebeple çöktü. Çökme sırasında ağıldaki 13 küçükbaş hayvan telef oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, ağılda inceleme yaptı. Çökme nedeniyle ağılda maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS