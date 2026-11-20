Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir kedinin başına bastonla vurarak sol gözünün kör olmasına neden olduğu belirlenen Müslüm Ç., Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

Bandırma'da 15 Kasım 2026'da meydana gelen olayda, bir vatandaş beslediği kediye komşusu Müslüm Ç.'nin sopayla vurduğunu belirterek İlçe Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulundu. Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında "evcil hayvana işkence etmek" suçundan soruşturma başlattı.

Bastonla vurduğu kamera görüntülerine yansıdı

Soruşturma kapsamında incelenen ve sosyal medyada da paylaşılan kamera görüntülerinde, şüphelinin elindeki bastonla kedinin başına vurduğu tespit edildi. Görüntüler ve alınan ifadeler doğrultusunda yapılan incelemede, kedinin sol gözünün aldığı darbe nedeniyle kör olduğu belirlendi.

19 Kasım'da yakalanarak savcılığa getirilen Müslüm Ç., kamera görüntülerindeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti. Şüpheli ifadesinde, kedinin muhabbet kuşlarını yemeye çalıştığını, bu nedenle bastonla müdahale ettiğini, kedinin uzaklaşmasının ardından ise müdahaleyi sürdürmediğini savundu. Kediye eziyet etme kastının bulunmadığını ve hayvanın gözünün yaralandığını fark etmediğini ileri süren şüpheli, suçlamaları kabul etmedi.

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı

İfadesinin ardından tutuklama talebiyle Bandırma Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheli hakkında hakimlikçe tutuklama talebinin reddine karar verildi. Şüpheliye yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Bandırma 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Kasım 2026'da şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Müslüm Ç., kararın ardından cezaevine gönderildi.