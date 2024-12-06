SDÜ'de Çatıda Düşen Öğrenci Yaralandı - Son Dakika
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SDÜ'de Çatıda Düşen Öğrenci Yaralandı

SDÜ\'de Çatıda Düşen Öğrenci Yaralandı

Süleyman Demirel Üniversitesi'nde çatıdan düşen öğrenci ağır yaralandı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06.12.2024 16:35
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Süleyman Demirel Üniversitesi'nde eğitim gören lojistik bölümü öğrencisi, sigara içmek için çıktığı çatıda plastik tavanın kırılması sonucu düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan öğrenci ifadesinde çatının bir anda çöktüğünü söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsünde bulunan Meslek Yüksekokulunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lojistik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Burak A.S. (19), sınıfta bulunduğu sırada kürsünün yanındaki camdan çatıya çıktı. Plastik tavanı bulunan çatıdan düşen Burak A.S., binanın iç kısmına çarparak ağır yaralandı.

Görgü tanığı olayı anlattı

Olay esnasında Burak A.S.'nin yanında bulunan Hidayet B.D. (18), Burak'ın kız arkadaşıyla tartışma yaşadığını ve bu sebeple alkol aldığını, sınıfta hocayı beklerken sigara içmek amacıyla camdan çatıya çıktığını ve çatıdaki plastik levhanın kırılması sonucu yere düştüğünü ifade etti.

Ağır yaralanan öğrenci intihar etmediğini belirtti

Ağır yaralanan Burak A.S., SDÜ Hastanesinde tedavi altına alındı. Şahsın hastanedeki ifadesinde, sabah saatlerine kadar alkol aldığını ve sınıfta sigara içmek amacıyla camdan çatıya çıktığını, çatının kırılması sonucu yere düştüğünü, intihar gibi bir niyetinin olmadığını belirttiği öğrenildi. Süleyman Demirel Üniversitesi Doğu Kampüsünde meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Plastik, 3-sayfa, Eğitim, Sağlık, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa SDÜ'de Çatıda Düşen Öğrenci Yaralandı - Son Dakika

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