Sedat Savtak, Kozinoğlu'nun ölüm soruşturması için Silivri Adliyesi'ne ifadeye geldi

Sedat Savtak, Kozinoğlu'nun ölüm soruşturması için Silivri Adliyesi'ne ifadeye geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, Ergenekon davasında tutukluyken 2011'de Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu oyuncusu Sedat Savtak, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kaşif Kozinoğlu'nu canlandıran Sedat Savtak ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.
Ergenekon davasında tutuklu bulunduğu sırada, 2011 yılında Silivri'deki cezaevinde hayatını kaybeden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde, "Kazım Kaşifoğlu" karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak, "bilgi sahibi" sıfatıyla ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?