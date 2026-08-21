Seferihisar'da Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seferihisar'da Aranan Zanlı Yakalandı

Seferihisar\'da Aranan Zanlı Yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

13 suçtan 15 yıl hapis cezası bulunan T.Ç., jandarmanın operasyonuyla Seferihisar'da yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 13 ayrı suçtan hakkında 15 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 21 aydır aranan şüpheli şahıs, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerin yaptığı takip sonucunda Seferihisar ilçesine bağlı Bengiler Mahallesi'nde saklandığı tespit edilen zanlıyı yakalamak için harekete geçildi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Ağustos 2026 günü düzenlenen ortak operasyonda, adaletten kaçan T.Ç. isimli şüpheli şahıs kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürerken, İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için kararlılıkla göreve devam edileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seferihisar'da Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kozan’da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı Kozan'da uyuşturucu operasyonu: Aranan 1 kişi yakalandı, 11 gözaltı
Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul’da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu Üniversite öğrencilerinin barınma telaşı başladı: İstanbul'da ilçe ilçe yurt ücretleri belli oldu
İsrail uçakları Suriye’nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti İsrail uçakları Suriye'nin Dera ilinde hava sahasını ihlal etti
Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu Giresun’daki selde kaybolmuştu: Trabzon’da denizde cansız bedeni bulundu
Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü Geriye sadece bu görüntüler kaldı Yeni evli belediye personeli üvey oğlu tarafından öldürüldü! Geriye sadece bu görüntüler kaldı
Savaş alarmı Kuzey Kore füze ateşledi Savaş alarmı! Kuzey Kore füze ateşledi

10:34
Alihan Kuriş’in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı
10:26
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı Nedeni de hayli ilginç
Binası bile olmayan üniversite tercih rekoru kırdı! Nedeni de hayli ilginç
10:23
Fenerbahçe’de topa vuramıyordu, yeni takımında coştu
Fenerbahçe'de topa vuramıyordu, yeni takımında coştu
10:00
61 yıllık Türk devi iflas etti
61 yıllık Türk devi iflas etti
09:42
Fenerbahçe’de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş
Fenerbahçe'de olay görüntü: Kulüp çiftliğe dönmüş
07:53
Gram altında 4 ay sonra bir ilk 7 bin lira barajını aştı
Gram altında 4 ay sonra bir ilk! 7 bin lira barajını aştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 10:39:31. #7.12#
SON DAKİKA: Seferihisar'da Aranan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.